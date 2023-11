Meloni contro Schlein | Conte e Landini per l’attacco alla sede di Pro Vita | «Quando arriva la solidarietà?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Giorgiaaldi Elly, Giuseppee Maurizio. La premier sui social network parla della manifestazione del 25 novembre e dei fumogeni lanciati sulladi Proe Famiglia. «Io non so come si pensi di combattere la violenzale donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione come quelli avvenuti sabato», esordisce. E poi: «La violenza va condannata sempre o solamentesi rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee?». Infine: «Spero stavolta arrivi, da Elly, da Giuseppe, da Maurizioe dCgil ai quali tutti manifestammo la nostrain ...