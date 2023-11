Mazzarri ha trasferito serenità alla squadra e su Real Madrid – Napoli…

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Parlato:? La puoi affrontare con la testa sgombra perchè il Napoli ha quasi la qualificazione in tasca Iezzo, Scozzafava, Marolda, De Nicola, Stramaccioni, Mamukadze, Mandarini, Parlato e Vigliotti sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, di, Kvaratskhelia, Olivera,– Napoli e di tanto altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli “Quando c’era Garcia non c’era feeling tra allenatore ee questo può capitare, non a caso la società ha preso provvedimenti. E’ arrivatoche subito ha capito che questaaveva bisogno di ...