Mazzarri è un tecnico di valore travolto in passato da una comunicazione inadeguata Condò

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023)è undiinda una. Lo scrive Paolosu Repubblica. Sabato, per esempio, il Napoli inaugurava il-bis, una storia umana prima che tecnica visto il pregresso che, in modo fuorviante e spesso crudele, ha trasformato l’allenatore in un meme.è undiinda una. Senza esagerare un lavoro che è appena iniziato, il Napoli di Bergamo è sembrato una squadra nuovamente consapevole delle proprie qualità, come dimostra il fatto che i migliori siano stati Kvara e, nel suo spezzone, ...