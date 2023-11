Matrimonio | tutte le tendenze 2024 a Villa Brasini

Leggi su lilymag

(Di lunedì 27 novembre 2023) A cura di Mariella Belloni Ospiti d’eccezione per la prima edizione dell’evento di2.0, dal menu al dresscode” Glamour, la parola d’ordine per gli sposi di domani, un’evoluzione nella gestione del portafoglio per l’organizzazione del ricevimento e un inedito format matrimoniale per le nuove generazioni: questi sono solo alcuni dei temi affrontati L'articolo proviene da Lily Mag.