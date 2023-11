Matrimonio finisce in tragedia | sposo fa una strage e si suicida

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le ambulanze accorse ale suicidio a unin Thailandia. Un ventinovenne, lo, ha ucciso la moglie, una quarantaquattrenne che aveva appena sposato, la cognata di 38 e la suocera di 62 anni. Ha anche ferito gravemente altri due ospiti, trasportati d’urgenza in ospedale, prima di togliersi la vita. Loera un ex militare che aveva perso la gamba destra durante il servizio. Era inserito nella lista degli atleti paralimpici del World Abilitysport Games. Leggi anche: Sgozza la figlia e uccide la moglie,a Madrid Massacro al: lofa unae si“Era piuttosto ubriaco”, hanno detto gli inquirenti alla Bbc, riferendosi allo stato di alterazione ...

