Marchio AI Phone del Samsung Galaxy S24 registrato | spunta pure il nome in codice

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) In queste ore, si compie un ulteriore passo verso l’uscita delS24. Il produttore sudcoreano ha provveduto a registrare un nuovoche, certamente, avrà a che fare proprio con il prossimo dispositivo di punta. Tutto ha a che fare con l’intelligenza artificiale ed il fatto che le prossime ammiraglie se ne serviranno per garantire un’esperienza davvero nuova agli utenti. Come già chiacchierato nelle ultime settimane, ilS24 sarà il primo smartcon AI integrata in assoluto e, non a caso, il brand AIè stato appenadal produttore. Per essere precisi, l’informatore Ice Universe ci comunica che la procedura si è compiuta solo tre giorni fa. Non stupisce affatto questa ...