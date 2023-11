(Di lunedì 27 novembre 2023) Il provvedimento è stato preso in via cautelare dalla commissione disciplinare del Csm in seguito alla vicenda giudiziaria, ancora non conclusa, che la coinvolge

Manuela Comodi va a Milano. Chiarezza sul trasferimento

Il provvedimento è stato preso in via cautelare dalla commissione disciplinare del Csm in seguito alla vicenda giudiziaria, ancora non conclusa, che la coinvolge

Manuela Comodi va a Milano. Chiarezza sul trasferimento LA NAZIONE

Manuela Comodi trasferita a Milano RaiNews

Manuela Comodi va a Milano. Chiarezza sul trasferimento

Il provvedimento è stato preso in via cautelare dalla commissione disciplinare del Csm in seguito alla vicenda giudiziaria, ancora non conclusa, che la coinvolge ...

Procuratore Spoleto: è quasi fatta per Cicchella. Erano otto le domande

Insieme a Cicchella, attualmente sostituto procuratore generale a Perugia, avevano avanzato domanda per la poltrona di procuratore a Spoleto altri sette magistrati: Carlo Lasperanza, Erminio Carmelo ...