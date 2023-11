Manovra | decreto anticipi alla stretta finale | dal superbonus agli affitti brevi | che cosa può cambiare

(Di lunedì 27 novembre 2023) Trattativa no stop del governo dentro la maggioranza e con l’opposizione. Da martedì 28 novembre si vota in commissione

E adesso arriva anche il decreto per il Piano Mattei. Non bastavano la manovra e le riforme costituzionali

Trattativa no stop del governo dentro la maggioranza e con l'opposizione. Da martedì 28 novembre si vota in commissione Trattativa no stop del governo sulanticipi . Martedì 28 novembre riprenderanno le votazioni in commissione al Senato e la maggioranza deve trovare un accordo al suo interno (e con l'opposizione) sulle modifiche da presentare. "...

Parlamento: Prosegue al Senato l'esame della manovra di bilancio .:Anaao - Assomed:.

Manovra, tutti gli emendamenti dell’opposizione in tema di ‘digitale’

La parola 'digitale' compare una novantina di volte nel fascicolo degli emendamenti alla manovra depositati dall'opposizione.

Reddito di cittadinanza davvero finito, stop alle domande dal 1° dicembre

L’INPS con comunicato ufficiale individua una serie di date che accompagnano il reddito di cittadinanza al suo epilogo ...