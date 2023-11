Manchester City vs RB Leipzig – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le due squadre in testa al Gruppo G si affronteranno martedì 28 novembre sera in Champions League: ilaccoglierà l’RBall’Etihad Stadium. Entrambe le squadre hanno già prenotato il loro posto nella fase a eliminazione diretta della competizione, ma il primo posto nella sezione è ancora da decidere, con il Manattualmente in testa, con tre punti di vantaggio sul secondo posto del Lipsia. Il calcio di inizio di– RBè previsto alle 21 Anteprima della partita– RBa che punto sono le due squadreA causa degli standard imposti dal Mannegli ultimi anni, i due ...