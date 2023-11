Manchester City | il figlio di Foden inizia la carriera da… modello

Quanto vale il pari del Liverpool in casa del Manchester City?

Manchester City vs RB Leipzig – probabili formazioni

Fase a gironi di Champions League: chi pu qualificarsi alla quinta giornata - UEFA Champions League

Gruppo G 28/11: Man- Lipsia (21:00) , Young Boys - Crvena zvezda (21:00) 13/12: Lipsia - Young Boys (18:45) , Crvena zvezda - Man(18:45) Ilè qualificato agli ottavi di ...

Manchester City-Liverpool, striscione dei tifosi dell’Everton: “Premier corrotta” ItaSportPress

Milan, il nuovo terzino lo manda Guardiola: Moncada è pazzo di lui MilanLive.it

Hart: “Ho amato il Toro, sono contento di essere andato lì”

Joe Hart, portiere del Celtic che per una stagione ha indossato la maglia del Toro, ha parlato dell'esperienza in granata in un'intervista ...

Aston Villa, Emery fa sognare i Villains: nel 2023 meglio solo il City

Unay Emery fa sognare l’Aston Villa e dopo la vittoria sul Tottenham è terzo in classifica a meno due dalla capolista Arsenal Unay Emery fa sognare ...