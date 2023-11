Manchester City | Guardiola | “Rimanere è una possibilità Un anno e mezzo nel calcio è lungo”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pep, dopo otto anni al, potrebbe decidere diancora per allungare il proprio ciclo. Il tecnico dei Citizens ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Lipsia in Champions League. Fra le tante domande anche quella sul suo futuro per cui il tecnico spagnolo non ha glissato, ma ha lasciato porte aperte a tutte le ipotesi. Le parole di: “Ho energie, certo che è una. Unè un periodonel, sono arrivato otto anni fa e guardate cos’è successo“. Su Gvardiol: “Non ho parole per lui… È una persona incredibile. Magari non è facile all’inizio confrontarsi con concorrenti del massimo livello, ma è un giocatore importante, anche perché ...

