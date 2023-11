Esenzione dal ticket per i pazienti affetti da malattie rare? Si - ma non per tutto

Malattie rare - in Italia la prima e unica terapia specifica per l'ASMD

... anche in base all'età in cui si manifesta e a come progredisce la patologia - afferma Maurizio Scarpa, direttore del Centro di riferimento regionale per ledell'Azienda Sanitaria ...

Malattie rare, chiude il centro che cura i bambini farfalla. “Il governo voleva salvare la bimba inglese, ma … la Repubblica

Cura con le staminali e studio delle malattie rare: il Papa Giovanni premiato per due progetti di ricerca L'Eco di Bergamo

ROMA - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina di rimborsabilità, è oggi disponibile anche in Italia olipudasi alfa, la prima e unica terapia enzimatica sostitutiva specifica per il ...

Il più grande studio italiano sulle malattie infettive delle persone migranti

A inizio ottobre un po’ in sordina è stato pubblicato quello che finora è il più grande studio prospettico sulle malattie infettive e parassitarie dei richiedenti asilo africani che arrivano in Italia ...