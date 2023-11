Magistrati | dal Cdm una mini stretta sui fuori ruolo | saranno al massimo 180 e gli incarichi non potranno durare più di sette anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) C’è anche una (leggera)suicollocati, cioè quelli che non lavorano negli uffici giudiziari ma assumonoal governo o in altre pubbliche amstrazioni, negli schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio deistri in attuazione della delega contenuta nella riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario. In particolare, si prevede che non si possa essere collocatiprima del decorso di diecidi effettivo esercizio della giurisdizione: al termine di un incarico della durata superiore a cinque, inoltre (fatti salvi quelli presso “istituzioni di particolare rilievo”) sono necessari tredi esercizio della funzione ...