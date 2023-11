Madonna ad una festa con Rocco Siffredi | Mahmood e Achille Lauro

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 novembre 2023) Due mega concerti sold out al Mediolanum Forum e poi un meritato riposo,ieri sera a Milano si è concessa un po’ di svago e qualche ora di divertimento. Come riporta Whoopsee, la regina del pop nel tardo pomeriggio è andata a Palazzo Reale a visitare la mostra di Luigi & Iango (i fotografi che hanno realizzato lo splendido servizio diper Vanity Fair Italia): “Due serate mozzafiato:ha conquistato Milano e, come di consueto, tra ritardi sul palco e vip party prima del concerto, in tempo record è riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione di tutta la città anche, ovviamente, a colpi di look provocanti. Eccola mentre esce da Palazzo Parigi, il suo alloggio milanese per la scorsa settimana, per dirigersi insieme ai suoi figli, lo staff e a un centinaio di invitati, alla mostra dei fotografi Luigi & Iango ...