Mad Max | Fury Road | il sequel si farà? Ecco le ultime informazioni su The Wastland

(Di lunedì 27 novembre 2023) Mad Max:dovrebbe ricevere un, anche se sono parecchi anni ormai che non se ne hanno più notizie. Il nome del progetto è Thee vedrebbe il ritorno di Tom Hardy, tuttavia il regista è ancora in trattative con Warner Bros. per il budget della produzione. Nel frattempo è in lavorazione uno spin off prequel sul personaggio di Furiosa. La gestazione deldel grandioso Mad Max:è stata lunga e travagliata. Innanzitutto quello che si deve sapere è che già nel 2011 il regista George Miller stava pensando a possibili, ben 4 anni prima dell’uscita della pellicola. Nel 2015 ha iniziato a parlare della possibilità di realizzarli se avesse avuto successo. Si sa che il protagonista, Tom Hardy, ha firmato un contratto ...