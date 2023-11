M5S | Conte | ' io a lato campo largo? Con due piedi in campo giusto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Non mi tengo ad un passo dial, io mi tengo con tutti e due inel centro del. Perché noi lavoriamo per un'alternativa di governo quindi, sia ben chiaro, tutte le nostre proposte costituiscono un'alternativa per questo governo inadeguato e incapace: il tema è rimanere nel merito dei temi e dei programmi". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe, nel corso di un punto stampa a Napoli. "Piuttosto che parlare con interviste sempre diastrattamente, per noi esiste un. Quando parlo di- ...