Lui mi ha fatto tanto male | eppure non riesco a non amarlo

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lui è il padre di sua figlia nonché un professionista affermato. Ma ha una doppia faccia: è anche un violento e un manipolatore. Le prime avvisaglie arrivano presto, quando sono giovani e fidanzati. Ma come spesso accade, l’amore cieco fa sì che lei ci passi sopra, e le scambi per “attenzioni” verso di lei. Lo giustifica, e quasi è felice che lui sia così geloso, perché se è geloso vuol dire che ci tiene. Insomma, il solito triste copione. Agnese, la chiameremo così perché alla nostra Irene Vella, a cui ha raccontato la sua storia, ha chiesto di non svelare la sua identità. Questa donna scrive una lunga lettera in cui ripercorre le tappe salienti della sua storia. Si sposa col suo aguzzino. Gli episodi di violenza culminano quando finisce in pronto soccorso e intervengono le Forse dell’Ordine. Nonostante ciò, lei lo ama ancora. Ciao Irene… anche io ho una storia di violenza dietro. Chi ...