“Lui mi ha annullata ma io non riuscivo a dire basta”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Legami distorti che fanno fatica a essere spezzati. Perché definire una storia “malata” è facile da fare quando si è al di fuori di essa. Quando ci si trova in mezzo, impantanate, non sempre è semplice metterci un punto definitivo e voltare pagina. Soprattutto quando lui diventa violento. Vi raccontiamo la storia che Emma (nome di fantasia, ndr.) ha raccontato alla nostra Irene Vella. Perché come ci racconta questa donna, i predatori emotivi sono come gli squali che sentono una goccia di sangue a un chilometro di distanza. E ti scelgono tra mille persone, nel momento in cui ti sei più fragile e vulnerabile, per largarti a loro a doppio filo. Quanto tempo ci ha messo Emma a rompere quel legame malato. Anni durante i quali sua madre ha temuto di poterla perdere per sempre: «Mi disperavo perché ogni volta che uscivi con lui temevo che non saresti tornata a casa». Cara Irene,ne ho sempre ...