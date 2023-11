Lovere | al Crystal in scena “We wish you a Muffins Christmas”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023). Domenica 10 dicembre alle 15 al cinema teatro, a, andrà in“WeYou A”, spettacolo musicale, con Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti. Isono una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso The Bernstein School of Musical Theater di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro e concorrente della 6ª edizione di The Voice of Italy. Presentano Weyou a, divertentissimo concerto adatto a tutta la famiglia per festeggiare insieme la magia ...