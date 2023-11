L’ora bonus di Valditara non serve | tra i giovani e nelle famiglie serpeggia un vuoto educativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) di Francesca Carone Il dibattito pubblico intorno al binomio femminicidio/patriarcato, se non regolato, commisurato e contenuto in una narrazione corretta ed equilibrata, rischia di trasformarsi in un boomerang emotivo ad alto rilascio emozionale in grado di annientare nel tempo qualsiasi costrutto logico e razionale su cause e concause. Le tragedie legate alla violenza contro le donne ci intrappolano in un loop temporale: ogni volta si ritorna alla narrazione del prevenire-intervenire-punire. Molte donne prima della tragedia hanno denunciato, parlato, urlato, rincorso soluzioni. Forze dell’ordine ed esperti molto spesso sono intervenuti per controllare e monitorare il persecutore e salvaguardare la vita di tante donne. Ma invano. Molte donne, pur lottando con azioni concrete e preventive sono cadute nella trappola del carnefice. In questi giorni la parola chiave che orbita intorno al ...