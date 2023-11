Lollobrigida | gli sfottò di Renzi e Di Battista sul caso Frecciarossa VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023 “La settimana inizia con ilche ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendocinon ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna…”. È loal ministro Francescopubblicato da Matteosui social. L’ex premier, stamattina, era diretto da Firenze verso il capoluogo lombardo per una iniziativa politica, ma il treno ha accumulato quasi 45 minuti di ritardo sull’Alta velocità. La settimana inizia con ilche ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendocinon ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna… pic.twitter.com/XKiShnP83P — Matteo...