L' odissea di Giulia | Mi negano l' affitto perché ho una figlia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Hai figli? Hai un cane o un gatto? L'è quasi una chimera ., romana di 36 anni, è mamma di una bimba di 8 mesi e da quasi un anno, ovvero da quando era incinta, cerca casa inalla periferia di Roma ma in cambio ha solo dei «no», anzi «no bambini» . E’ la risposta dalle agenzie o dai siti immobiliari web a cui si è affidata per cercare un appartamento in. Oltre...

Milano, arriva al TAM Teatro Arcimboldi 'Ulisse, l'ultima Odissea'

'L'è uno dei testi più emozionanti del nostro canone " sono le parole del regista - , è un ... Nel cast Massimo Cimaglia (Aedo/Polifemo),Fiume (Calipso/Anima di Anticlea), Alessio Del ...

Giulia, 'odissea affitto, negato perché ho una figlia' Agenzia ANSA

"Ulisse, l'ultima Odissea" ideato e diretto da Giuliano Peparini sarà ... Dance Hall News

Niente casa in affitto per chi ha figli: l'odissea di Giulia, mamma 36enne. «Discriminata perché ho una bimba»

Hai figli Hai un cane o un gatto L'affitto è quasi una chimera. Giulia, romana di 36 anni, è mamma di una bimba di 8 mesi e da quasi un anno, ovvero da quando era incinta, ...

Giulia, 'odissea affitto, negato perché ho una figlia'

Giulia, romana di 36 anni, è mamma di una bimba di 8 mesi e da quasi un anno, ovvero da quando era incinta, cerca casa in affitto alla periferia di Roma ma in cambio ha solo dei "no", anzi "no bambini ...