Lode a Script | la rivista di quelli che scrivevano il cinema

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblichiamo in anteprima un estratto dall’introduzione di Andrea Minuz al primo volume di “” (con scritti tra gli altri di Rodolfo Sonego, Ennio Flaiano, Ettore Scola, Mario Monicelli, Vincenzo Cerami, Bernardo Bertolucci, Pupi Avati, Mario Gallo, presentati in coda all’introduzione). Lainiziò le sue pubblicazioni nel 1992 e chiuse nel 2011, dopo 50 numeri. Torna in libreria a fine novembre, con una raccolta antologica divisa in tre volumi tematici. "All’alba degli anni Duemila, quando cominciai a tenere corsi di Storia delall’Università, i miei studenti erano fan di David Lynch e Tarantino, oppure ostentavano passioni esotiche, Kim Ki-duk, Tsai Ming-liang, Wong Kar-wai. Anche se qualsiasi cosa successa prima di “Pulp Fiction” fluttuava per loro in uno spazio-tempo indefinito e remoto, erano ancora dei ...

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Il Foglio

Demeter: Il Risveglio di Dracula, recensione dell'horror di André ... MOVIESTRUCKERS

Mark Andrews’ injury puts pressure on the Ravens’ other tight ends and wide receivers to produce

The Baltimore Ravens added some talented pass catchers in the offseason. The hope was that the team could become a bit less reliant on tight end Mark Andrews. Now that’s more important than ever.