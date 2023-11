Lo sviluppo dell' IA sia sicuro L’Italia ha firmato le linee guida insieme ad altri 18 Paesi

(Di lunedì 27 novembre 2023) Non sono raccomandazioni vincolanti ma indicano i sentieri più sicuri per gli sviluppatori in fase di progettazione, implementazione e manutenzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale....

Piccoli - assortiti e sempre aperti - i Bangla Market sono il nuovo fenomeno commerciale delle grandi metropoli. Un affare favorito dalle dinamiche economiche interne dei paesi in via di sviluppo

Heather Figallo: "Le differenze sono il nostro punto di forza e l'inclusività un valore"

I temi della diversità e'inclusione possono essere travolgenti. In Vueling il nostro piano di ... Ad esempio, il punto di inizio è loe la condivisione di una dichiarazione di Diversità e ...

"Lo sviluppo dell'IA sia sicuro". L'Italia ha firmato le linee guida ... DDay.it

Cina: emanate 25 iniziative per favorire sviluppo dell'economia privata Radio Cina Internazionale

Innovazioni nella didattica: il legame tra dislessia e nativi digitali

Un recente studio nel campo della linguistica e delle neuroscienze, presentato dalla logopedista Rossella Grenci dell'ospedale 'San Carlo' di Potenza, apre nuove possibilità per l'insegnamento a perso ...

Nintendo Switch, amate Zelda Questo nuovo gioco gli somiglia molto e promette benissimo

Buone notizie per chi è già alla ricerca di emozioni simili a quelle di "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".