“Lo ha ammazzato” Tragedia in famiglia | figlio 23enne uccide il padre a coltellate

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ha ucciso il52enne a, le ragioni per ora sono avvolte nel mistero. Si tratta dell’ennesimo caso di cronaca nera in questo terribile mese di novembre, lasi è consumata a Botricello in provincia di Catanzaro. Ancora da chiarire, come detto in apertura, le cause. Quello che è certo è che l’omicidio si è consumato nell’abitazione dove viveva lae dove, in quel momento, pare si trovassero solo. >“Sono ringiovanito”. Armando Incarnato, dallo studio di UeD a quello del chirurgo. E fa subito vedere com’è diventato Sarebbero stati diversi i fendenti che Alessio Cosco, 23 anni con sembra dei problemi psichici, avrebbe inferto alFrancesco, di professione muratore. Il primo a giungere sul posto è stato il medico ...