LIVE Bologna-Torino sullo 0-0 | il primo tiro è di Fabbian

DIRETTA Serie A, Verona - Lecce 2 - 2: Djuric trova un nuovo pareggio LIVE

D'AversaCLASSIFICA SERIE A: Inter 32 punti; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma 21; Atalanta 20; Fiorentina 20;* 18; Monza 18; Frosinone 18; Lazio 17; Torino* 16; Sassuolo 15; Lecce* 14; ...

Bologna-Torino 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE! Bologna-Torino 0-0 Toro News

Verona Lecce, il risultato in diretta live della partita di Serie A

Verona e Lecce si affrontano nel primo dei due posticipi della 13^ giornata di Serie A, con la sfida in programma al Bentegodi alle 18.30. I padroni di casa non vincono dal 26 agosto e… Leggi ...

Bologna-Torino in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Bologna-Torino, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...