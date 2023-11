Lite Usa-Cina per le isole Paracel | non per libertà di navigazione | ma perché sono piene di petrolio

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pressione eccessiva nel Mare Cinese Meridionale, questa l'ultima accusa di Pechino mossa agli Stati Uniti, che secondo il Dragone starebbero perseguendo un'egemonia silenziosa. L'ultimo fatto risale a qualche giorno fa, quando un cacciatorpediniere lanciamissili della U.S.Navy, la Uss Hopper, partita dalle Hawaii, si è avvita all'arcipelago delle, ufficialmente per affermare “diritti edi”, come ha annunciato domenica 26 novembre la Settima flotta in un comunicato stampa. L'azione, neanche a dirlo, è stata giudicata illegale da Pechino, che ha risposto definendo gli Stati Uniti un “creatore di rischi” per la sicurezza e affermando che l’operazione è “una prova inconfutabile del fatto che gli Usa stanno perseguendo “l’egemonia della” e ...