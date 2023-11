Limitate gli spostamenti Vento a Roma | quando scatta l' allerta

(Di lunedì 27 novembre 2023)l'gialla persul Lazio. Il Centro regionale e la Protezione civile diCapitale hanno diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per martedì 28 novembre e per le successive 24-30 ore con venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Regione, con rinforzi fino a burrasca forte, sui rilievi e sui settori costieri con forti mareggiate lungo le coste esposte. In relazione ai previsti fenomeni meteo, l'ing. Vittorio Malare responsabile della protezione civile sul rischio idrogeologico, consiglia di evitare al massimo glie comunque di seguire le buone prassi scaricabili sul sito istituzionale. (Massimo Gobbi)

Rinnovo contratto scuola - dalla Legge di Bilancio risorse limitate : per il grosso degli aumenti bisognerà aspettare il 2025

A cosa serve Home Assistant Tutto sul sistema open source per casa Smart

...per offrire un'alternativa ai sistemi più blasonati e specifiche hardware piuttosto. Di ... Si tratta del sistema d'elezione persmanettoni, ma anche per chi è alle prime armi con questo ...

Vento a Roma, la Protezione civile lancia l'allerta: "Limitate gli spostamenti" Il Tempo

Allerta meteo, il sindaco di Prato: “Rimanete a casa e limitate gli ... LA NAZIONE

Uccise la moglie a Rimini, assolto per vizio totale di mente

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.com per un periodo limitato.

Disney Speedracer: Nuovo aggiornamento ricco di migliorie con la Stagione Let it Go di Frozen

La stagione 5 di Disney Speedstorm, “Let It Go”, si sta avvicinando rapidamente! Il team ha lavorato duramente per apportare miglioramenti all'esperienza di gioco in base al feedback della community e ...