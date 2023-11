Liberati 11 ostaggi israeliani | due donne e nove bambini «Hanno incontrato leader di Hamas nei tunnel»

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono 11 glidaoggi 27mbre, tra cui diversi. L’esercito israeliano ha confermato che tutti sono già stati riportati nel kibbutz Nir Oz, da cui erano stati rapiti nell’attacco del 7 ottobre. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, tra glicon doppia cittadinanza ci sono tre cittadini francesi, due tedeschi e sei argentini. Tra ie duec’è Karina, che torna a casa con le figlie Mika e Yuval di 18 e 11 anni. E Sharon Aloni-Kuonio, liberata assieme alle due figlie gemelle di tre anni Emma e Yuli. Come riporta Haaretz, gliraccontato che durante il periodo di detenzione ...

Guerra Israele - liberati altri 11 ostaggi - Netanyahu : "Proroga tregua" e nella telefonata con Biden : "Piano per 10 prigionieri al giorno"

Fonti Egitto : vicino l'accordo Israele - Hamas per estendere la tregua | Tel Aviv riceve la lista 11 ostaggi che saranno liberati oggi

Liberati altri 11 ostaggi. Si tratta per prolungare la tregua | La diretta

Metropolis/455 - Sotto a chi toga. Con Braga, Carone, Molinari, Cuzzocrea, Santalucia, Scarano e Tosi (integrale)

In Medio Oriente, la tregua tra Israele e Hamas continua e altrivengono: a che punto è la guerra Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm; ...

Guerra in Medio Oriente, liberati 17 ostaggi da Hamas, c'è anche Abigail, la bimba di 4 anni orfana dopo il 7 ottobre ... Agenzia ANSA

Gaza, seconda liberazione di ostaggi: ecco chi sono | C'è Emily Hand, la bimba che si pensava uccisa TGCOM

Thailandia: 17 cittadini liberati e 15 ancora in ostaggio a Gaza

Sono 17 i cittadini thailandesi liberati dopo essere stati tenuti in ostaggio a Gaza. L'ultimo gruppo, di tre persone, è stato ...

Dopo ore di incertezza si raggiunge l'accordo per il rilascio degli ostaggi

C'è chi torna a casa come il piccolo Eitan e chi rimane ancora in mano di Hamas come Shiri e i suoi due bimbi dai capelli rossi ...