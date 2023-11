L’evento al Teatro Parenti per immaginare la prossima politica industriale europea

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si parlerà del futuro dellanella terza tappa del ciclo di incontri “Una grande Europa o tante piccole nazioni”, che si terrà oggi alle 18.30 alFrancodi Milano. Sul palco Marco Bentivogli, Carlo Altomonte, Nicola Danti e Maria Letizia Giorgetti, coordinati da Silvia Pugi, si confronteranno su temi cruciali per capire come la crisi climatica, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale e il crescente ritorno delle autocrazie potranno influenzare la strategia dei ventisette stati membri nel definire le politiche industriali. In un mondo che si deglobalizza e torna ai protezionismi; in un mondo di transizione e furiosa competizione tecnologica occorreranno piani lungimiranti per restare presenti e competitivi. Solo una dimensione...