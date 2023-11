L’esodo dei talenti francesi verso la Primavera italiana | «Quello sì che è un campionato serio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023) In Francia lasi chiama semplicemente Under 19. Ed è troppo ludica, poco stressante e quindi poco formativa per i giovani. I quali essendo in numero sovrabbondante e vogliosi di sperimentare il “calcio vero” quasi a gratis, ormai emigrano in Italia in massa. Un fenomeno che racconta So Foot. E che nasconde un paio di paradossi carini. Uno dei quali è: tanto lasembra vera tanto poi il passaggio nel calcio dei “grandi” è reso difficilissimo dal senilismo endemico. Solo per citarne alcuni: Aylan Benyahia-Tani (Empoli), Issiaka Kamate (Inter), Clinton Nsiala (Milan), ma anche Kévin Mercier (Bologna). La lista è lunga – scrive Soo Foot – In totale, per questa stagione 2023-2024, non meno di venti giocatori(a cui si aggiungono altri ...