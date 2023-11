Legge sulla partecipazione | a Bergamo raccolte migliaia di firme

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nella mattina di lunedì 27 novembre, una delegazione della Cisl, guidata dal segretario generale Luigi Sbarra, ha depositato alla Camera le oltre 370milaa sostegno di unadi iniziativa popolare. “Oggi diamo compimento a un cammino iniziato sei mesi fa. È una proposta che consegniamo al Parlamento e che dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione per consentire ai lavoratori di concorrere, partecipare agli utili, alla gestione e agli indirizzi delle proprie aziende” ha detto Sbarra.ha contribuito alla riuscita della campagna della Cisl nazionale con più di 4400tra primavera e estate in momenti organizzati in diversi angoli della provincia. Si tratta, secondo Francesco Corna, segretario generale bergamasco ...