Leclerc | ma che c***o | l' ultrimo raggelante team radio Ferrari | finisce in disgrazia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Alla fine la, nell'ultima gara di Abu Dhabi, non ce l'ha fatta a prendersi il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Charlesha chiuso con la stessa posizione in gara, dietro al solito Verstappen, ma non è bastato, perché con Russell 3° e Hamilton 9° la Mercedes è rimasta davanti di soli tre punti (seppur con quella penalizzazione del tombino a Las Vegas che grida vendetta). Il monegasco della Rossa, scoperto dal suo ingegnere di pista che non aveva vinto il titolo, ha reagito viacon un "No! Ma che!". Un epilogo accolto con una certa frustrazione da parte di, che proprio in quel momento ha realizzato che la sua mossa geniale, messa in atto negli ultimi due giri, non aveva prodotto i risultati sperati. Come è nata l'idea dia fine ...