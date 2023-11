LE PRINCIPALI TENDENZE SULLA SICUREZZA INFORMATICA NEL 2024

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 27 novembre 2023) Secondo gli esperti più autorevoli al mondo queste saranno : 1. L’intelligenza artificiale diventerà più accessibile e i fornitori diaffronteranno maggiori sfide legate all’affidabilità, alla diversità e alla privacy dei dati. I dati diventeranno più ricchi e accurati nel, migliorando così il valore dell’intelligenza artificiale a vantaggio degli attaccanti. Anche i truffatori senza competenze specifiche avranno accesso all’intelligenza artificiale e sarà più facile per loro perseguire i crimini. Le preoccupazioniprivacy dei dati stimoleranno la formazione di nuove politiche aziendali, in attesa dell’implementazione di normative governative. 2. L’intelligenza artificiale verrà utilizzata sia come strumento di attacco che come bersaglio. Gli hacker utilizzeranno l’intelligenza ...