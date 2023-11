Le previsioni meteo per martedì 28 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Generale miglioramento dal pomeriggio con nubi in transito e schiarite. Maggiori spazi di sereno dalla serata. Temperature comprese tra +9°C e +15°C. Lazio Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Migliora dal pomeriggio sui settori settentrionali, ancora precipitazioni altrove. Neve fino a 1400-1500 metri. Ampie schiarite in arrivo dalla serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo precipitazioni lungo l’arco alpino con neve fino a quote collinari. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli soleggiati, ancora addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e foschie nella ...