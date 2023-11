Le femministe sono già scivolate a pagina 20 dei giornali

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Non potete più ignorarci!”, hanno reclamato le attivistedalle pagine di Repubblica, subito dopo l’ondata incontenibile di indignazione per l’orribile omicidio di Giulia Cecchettin, dopo il “Se domani non torno” e il “Bruciare tutto”, dopo le manifestazioni fluviali di sabato, dopo i calciatori col segno rosso sullo zigomo durante le partite di domenica. La violenza di genere è un tema centrale, un fatto politico che deve stare ai primi posti dell’agenda parlamentare e su cui non deve calare l’attenzione della società civile: “Siamo di fronte a una mobilitazione eccezionale ed è un patrimonio da non disperdere”, hanno dichiarato le attivisteda20 di Repubblica, subito dopo il rilascio degli ostaggi di Hamas, dopo la legge medievale che regola l’eredità della corona inglese, dopo la storia delle gemelle ...