Le Donne del Muro Alto presentano Olympe il 27 e 28 novembre presso il Centrale Preneste Teatro

(Di lunedì 27 novembre 2023) LedelProgetto vincitore dell’Avviso Pubblico di Roma Capitale Culture in Movimento 2023 – 2024lunedì 27 e martedì 282023 Lunedì 27 e martedì 282023,il, l’associazione Per Ananke propone due incontri di formazione dal titoloin carcere: la drammaturgia contemporanea nei luoghi ristretti. Gli incontri saranno tenuti da Francesca Tricarico, regista e ideatrice del progetto teatrale Ledel, di cui quest’anno ricorre il decennale, rivolto a ...

“Della violenza sulle donne con disabilità conosciamo solo la punta di un iceberg. Manca il vocabolario culturale per raccontare le nostre vite”

“Potete uccidermi - ma non fermerete le donne” : alla scoperta della poeta Táhirih

Uomini e Donne - Ida Platano svela come ha reagito il figlio alla notizia del trono

"Per esperienza personale..." : violenza sulle donne - l'appello della Venier

Dal paleolitico a Kim Kardashian, la storia delle donne in 100 oggetti

Il bidet era appannaggio delle, o meglio "confidente delle", almeno dalla fine1700. Più che come un sanitario, era visto come un oggetto sessuale, in quanto connesso ai rapporti: la "...

Violenza sulle donne, lo slogan del governo: "Non sei sola, chiama il 1522" | Meloni: "Noi siamo libere e nessuno può toglierci la libertà" TGCOM

“Le donne del Muro Alto”, da dieci anni tra carcere e palcoscenico Vatican News - Italiano

Le ragazze che rinviano l’amore

Sono le ragazze che domani guideranno l’America. E oggi non hanno tempo per le relazioni. Troppo concentrate a investire sul loro futuro, le studentesse delle università d’élite statunitensi non trova ...

120 anni di Camera del Lavoro di Rimini

“La Camera del Lavoro di Rimini 1903-2023 Cronologia di un coerente impegno per la pace e i diritti dei lavoratori” A cura di Maria Teresa Zangara Studi e ricerche di Alessandro Agnoletti, Elena Bianc ...