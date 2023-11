Lazio | Rocca accoglie Meloni | dopo 22 anni un Premier in Regione

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Questa è una data storica perché un Presidente del Consiglio non veniva inda 22e fu Silvio Berlusconi l'ultimo Capo del Governo a venire qui in". Parole del Presidente della, Francesco, che cosi ha accolto il Presidente del Consiglio del ministri Giorgia, giunta poco fa nella sede della Giunta regionale per la sigla dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo italiano e la. Molti i presenti all'evento tra questi i ministri Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, e poi Ariannasegretario di FdI e Fabio Rampelli vicepresidente della Camera Dei Deputati.Presenti gli assessori della Giunta, ...