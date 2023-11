Lautaro replica a Vlahovic | Inter pareggia con la Juve e resta in vetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il botta e risposta di due campioni, racchiuso in meno di dieci minuti, certifica l'equilibrio sul campo tra le due squadre più accreditate al momento nella corsa al tricolore. Nel giorno del trionfo di Pecco Bagnaia nel Mondiale MotoGp e degli azzurri del tennis in Coppa Davis il derby d'Italia regala il meglio di sé a metà primo tempo con le stoccate diMartinez, arrivate grazie al fondamentale contributo delle 'spalle' Chiesa e Thuram. Reti pregevoli che portano alla fine a un pareggio giusto, in un match che non ha regalato invece grandi sussulti in una ripresa in cui i protagonisti si sono più preoccupati di non perdere che non di vincere. L'in testa, con merito, con un margine di due punti sullantus, che conferma però di potersela giocare con chiunque, compreso ...