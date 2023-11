Latina Tutto pronto per l’anteprima del “Latina Storiafest” | appuntamento con “Latina incontra la storia”

Tutto pronto - al Massimino - per Catania Latina

“C’è uno straniero armato che insegue alcune ragazzine”… Scatta l’allarme in provincia di Latina; ma è tutto finto

Latina / Servizio “Alto Impatto” : controlli a tappeto in tutto il Capoluogo - il bilancio

L'inutile lavoro di Giorgia Meloni

Relegato in un angolo, comeciò che viene emarginato, il Movimento Sociale Italiano ebbe il ... come ha messo in luce nelle ore scorse il congresso provinciale di, sono ossessionati dall'...

Fare Latina rilancia sui borghi: in arrivo una serie di incontri con i residenti LatinaToday

Latina gioca con la Storia ma non conosce il gioco Fatto a Latina

Cantiere PalaBianchini, ora si riparte da zero

Da oggi inizieranno le riunioni tecniche, i contatti, i confronti. E poi scatterà la ricerca dei fondi: in Bilancio, in primis, o con fonti esterne, si vedrà. Ma per il Comune di ...

Palabianchini chiuso per rischio crollo, settimana in salita: Chiarato incontra società sportive e tecnici

LATINA – Dopo la chiusura del Palabianchini per rischio crollo, l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato incontrerà questa mattina le società sportive Benacquista Assicurazioni Lati ...