L’Atalanta scopre Bonfanti | la prima in Serie A del difensore nerazzurro

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tra le poche note positive lasciate in eredità dalla sconfitta casalinga delcontro il Napoli, c’è ovviamente l’esordio assoluto inA di Giovanni. Ilclasse 2003 è infatti entrato nel finale di gara per rimpiazzare l’infortunato Kolasinac, costretto ad abbandonare il campo a causa di una contusione alla coscia che verrà ovviamente valutata dallo staff medico atalantino nel corso delle prossime ore. E dunque, dopo sette convocazioni tra campionato ed Europa League, è arrivato finalmente il primo gettone tra i grandi per un ragazzo chiamato ad azzerare qualsiasi tipo di emozione da esordio e a calarsi subito nella realtà di un match dal coefficiente di difficoltà molto alto come quello contro i campioni d’Italia in carica. Tuttavia, il volto nuovo della squadra di Gasperini ha avuto ...