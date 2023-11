L’assurda crociata dell’Ue | alterare i palazzi fascisti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 novembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Video-2023-11-27-at-11.47.36.mp4 Vi ricordate quando la rivista New Yorker scrisse quell’articolo surreale dicendo che bisognava sostanzialmente abbattere tutti gli edifici costruiti durante il Ventennio in stile razionalista perché rappresentavano un legame con il fascismo? Qualcuno fece giustamente notare che in quegli edifici ci sono oggi tribunali, ci sono oggi sedi della polizia, ci sono oggi ospedali, ci sono oggi sedi delle istituzioni democratiche italiane. Vi ricordate anche quando Laura Boldrini propose di cancellare la scritta Mussolini dall’obelisco nel Foro italico? Ebbene, oggi questa formula di cancel culture viene riproposta da niente di meno che dall’Unione Europea. La nostra cara Unione Europea, sempre in prima fila per la cancel culture, sempre in prima fila per il politicamente corretto, lancia questo ...