L’antisemitismo che in Francia si annida a sinistra Un’analisi storica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Fra le molteplici conseguenze, il riacutizzarsi del conflitto israelo-palestinese pone nel nostro paese (la, ndt) la questione del. Il rifiuto della France insoumise di qualificare Hamas come un’organizzazione terroristica alimenta il discorso secondo cui lafrancese sarebbe intrinsecamente antisemita. Qual è la verità? Dai primi socialisti ai nostri giorni, tutte le componenti dellahanno effettivamente tenuto dei discorsi antisemiti, ma in proporzioni molto variabili fra loro. Questo antisemitismo diha assunto cinque forme. Comincia come un antigiudaismo economico, che poggia su un antigiudaismo vecchio e potente nellacattolica dell’inizio del Diciannovesimo secolo. L’immagine dell’ebreo, ...