Lady Diana | la camicia col fiocco all’asta per 100mila dollari Anche Kate la vorrebbe

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il Palazzo ha incoraggiatoMiddleton e Meghan Markle a vestirsi comee tutti i loro look ispirati alla Principessa “erano discussi con William e Harry”. La presunta rivelazione bomba è stata fatta dal biografo dei Sussex Omid Scobie nel suo nuovo controverso libro, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival. Ma la strategia di Buckingham Palace è stata lungimirante, visto che larosa col, cheindossava per le foto del suo fidanzamento, è stata messaper, la suaperChe lo stile di...