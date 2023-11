Ladro di valigie a Termini | prendeva di mira i turisti | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, si sa, è una delle mete preferite daidi tutto il mondo. Milioni di persone ogni giorno affollano i luoghi ‘sensibili’ della Capitale d’Italia. Stazione, Fiumicino, Ciampino. Aeroporti, stazioni, musei. Lo sanno, ovviamente, anche i ladri. I malviventi non scelgono le loro vittime a caso. Le puntano, osservano i loro movimenti e quando meno se lo aspettano, colpiscono. Qualche volta il colpo riesce, altre, per fortuna, no. Roma, operazione “Alto Impatto” della Polfer: 5 arresti alla stazioneSerie di furti alla stazionedi Roma Alla stazione, in particolare, è avvenuto uno degli ultimi casi. Come riporta il ‘Messaggero’, un ragazzo greco di 30 anni, in vacanza con gli amici, è stato vittima di un tentativo di furto lo scorso 19 novembre a via Giolitti. La ...