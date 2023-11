La vittoria non basta | Mourinho via | ‘scelto’ il nuovo tecnico

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il futuro di Joséalla Roma sembra ormai segnato. Ilportoghese è sempre più vicino all’addio ai giallorossi a fine stagione Il destino di Joséalla guida della Roma sembra essere avvolto da un velo di incertezza e speculazioni. L’allenatore portoghese, con il suo arrivo nella capitale italiana, aveva suscitato grandi aspettative e speranze di riscatto per la squadra giallorossa. Con il contratto in scadenza e senza alcuna discussione di rinnovo con la proprietà dei Friedkin, il futuro di Josési è fatto oggetto di intensi dibattiti e speculazioni da parte della stampa sportiva. Le tensioni tra lo Special One e la dirigenza non sono passate inosservate, con dichiarazioni pubbliche che hanno evidenziato una crescente frattura tra l’allenatore e i proprietari del club ...