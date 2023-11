La vittoria di Wilders e il trionfo del populismo nella democrazia senza verità

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Gli uomini di mondo, una volta, avevano fatto tutti il militare a Cuneo. Oggi, a quanto pare, hanno fatto in molti le ore piccole nei bar di Amsterdam e ne traggono (e vieppiù ne trarranno, di qui alle prossime elezioni europee) la conclusione che ladi Geertè una giusta punizione per quanti si ostinano a liquidare la Vandea populista e sovranista, che assedia la, per così dire, euro-illuminista, come un fenomeno di grave sottosviluppo politico e non come l’espressione di ragioni, che sarebbe sbagliato iscrivere tutte dalla parte del torto. Questa lettura deldicome di un tonfo tutto sommato salutare del mainstream europeista, liberal-progressista e liberal-conservatore non alligna solo tra gli zelatori del new deal melonian-salviniano, ma anche tra gli ...