La vaga proliferazione degli attivisti senza alcuna attività specifica

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) C’è un personaggio che incede con crescente fortuna nei talk-show e in genere nei media: è l’Attivista. Attivista di che? Attivista, e basta. Come se, poniamo, in un dibattito televisivo, di un docente universitario di storia contemporanea il sottopancia dicesse genericamente “professore”; o di un docente universitario di economia aziendale, lo stesso: “professore”. Una volta venivato: “attivista per…”, “attivista contro…”, “attivista di…”, che è come dire “professore di storia contemporanea”, “professore di economia aziendale”. Adesso (spesso) non più: quasi a battezzare un nuovo ambito di competenza, se non addirittura una nuova professione, come c’è quella dello storico o dell’economista. E di fatto è così: tanto è vero che l’attivista ci può rispuntare davanti con abiti variamente mutevoli, pronto a attivarsi per la qualunque, in una dimensione ...