La tregua tra Israele e Hamas potrebbe durare ancora qualche giorno

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Domani dovrebbe finire latra. Ma questo cessate il fuoco conviene a tutti, è utile e aiuta a riposizionarsi – vale per entrambi gli schieramenti. Allora c’è anche un interesse a intavolare una trattativa per prolungare la pausaper. Le condizioni prova a dettarle il premier israeliano Benjamin Netanyahu: in una telefonata con il presidente americano Joe Biden dice di essere d’accordo a prolungare la tregue se per ognisenza nuovi attacchirilasciasse dieci ostaggi israeliani. Poi però ha anche fatto sapere che, alla fine della, «torneremo con tutta la forza per raggiungere i nostri obiettivi: l’eliminazione di, garantendo che Gaza non ritorni ...