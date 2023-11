La terra delle donne | quello spazio ancestrale in cui il patriarcato ci ha sempre relegato

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 novembre 2023) Fidela, protagonista de Lafilm diretto da Marisa Vallone, è sa coga: la settima figlia femmina, nella Sardegna rurale fino a qualche decennio fa, era una disgrazia, condannata a essere una strega. Sua sorella Marianna, invece, è destinata a mettere il proprio corpo a disposizioneesigenze della specie e a diventare madre; costi quel che costi. Se streghe si nasce, curatrici si diventa attraverso un apprendistato e una prossimità con la natura che ha permesso per secoli alle, e non solo a quelle sarde, di conoscere la capacità terapeutiche di molte erbe, di rendere fertili, far partorire e abortire, di avere familiarità con la vita come con la morte, con il sangue e umori vari. Le Cogas, però, sono anche mammane di giorno e vampire di notte che, secondo molte leggende, ...